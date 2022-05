VS en Zuid-Korea gaan gezamenlijke militaire activiteiten uitbreiden na toegenome dreiging Noord-Korea

VS en Zuid-Korea bieden Noord-Korea hulp aan met bestrijding coronavirus: al 10 procent van bevolking besmet sinds eind april

Amerikaanse geheime agenten naar huis teruggestuurd na dronken incident in Seoel vlak voor aankomst Joe Biden

Biden heeft Yoon zaterdag opnieuw verzekerd dat de Verenigde Staten hun “volledige scala” van defensiecapaciteit kunnen inzetten om Zuid-Korea te verdedigen, klinkt het in een gezamenlijk persbericht dat na afloop van de ontmoeting is verspreid. Die garantie moet Noord-Korea ervan weerhouden daadwerkelijk een aanval uit te voeren.

In hetzelfde persbericht bieden de Verenigde Staten en Zuid-Korea Pyongyang wel assistentie aan om de recente corona-uitbraak in het land te bestrijden . Dat deden ze eerder ook al, maar toen kwam daar geen reactie op.

Ontmoeting tussen Biden en Kim?

Bidens voorganger Donald Trump ontmoette Kim in 2019. Hij was de eerste Amerikaanse president in functie ooit die voet zette op Noord-Koreaanse bodem.