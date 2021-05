VS en VK zien redenen voor optimisme: “Drastische daling nieuwe infecties ook mogelijk zonder groepsimmuniteit”

Het Verenigd Koninkrijk lijkt op weg naar nul coronadoden per dag. Met dank aan de ver gevorderde vaccinatiecampagne. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan geven Amerikaanse experts het idee van groepsimmuniteit meer en meer op, maar ze vermoeden dat een vaccinatiegraad van boven de 50 procent het aantal nieuwe infecties ook al drastisch zal doen dalen, zoals dat in Israël het geval blijkt te zijn.

Maandag registreerde het Verenigd Koninkrijk één overlijden aan Covid-19 binnen de 28 dagen na een positieve test, gisteren vier. Het land telt af naar de dag dat er geen enkele coronadode meer te betreuren valt, wat alweer negen maanden geleden is. De huidige bemoedigende cijfers volgen op een maandenlange strenge lockdown. Maar zeker ook de snelle vaccinatiecampagne heeft een positieve invloed. In januari noteerde het VK nog bijna 32.000 doden te wijten aan Covid-19, of gemiddeld meer dan 1.000 per dag. In april waren het er nog 753 en voor mei worden er weer minder verwacht. Al zullen er helaas mensen blijven sterven aan de ziekte.

Mogelijk zal het sterftecijfer weer stijgen als er meer versoepelingen komen. Maar een combinatie van maatregelen, het gedrag van de bevolking én de vaccinatiecampagne maakt dat er uiteindelijk minder besmettingen zullen zijn en dus ook minder doden. Net zoals in ons land vaccineerde Groot-Brittannië eerst de meest kwetsbaren, die ook het grootste risico op overlijden hadden. Maar het is duidelijk dat de vaccins ook de verspreiding van het coronavirus temperen. De viruslading bij gevaccineerden die toch nog besmet raken is doorgaans lager, wat hen minder besmettelijk maakt.

Niet alleen in het VK werpen de vaccins duidelijk hun vruchten af, ook in Israël. De vaccinatiegraad van 60 procent in Israël is een van de hoogste ter wereld en het aantal nieuwe infecties is er gedaald tot nog 1 persoon op 100.000.

Er is dus reden tot optimisme, een geluid dat ook vanuit de Verenigde Staten weerklinkt. De vaccinatiecampagne, die er op volle toeren draaide, slabakt nu wel, maar kan het aantal nieuwe besmettingen toch drastisch doen dalen. Groepsimmuniteit, die voor het coronavirus naar schatting pas bij een vaccinatiegraad van 80 à 90 procent behaald wordt, lijkt volgens experts onhaalbaar, maar is misschien ook niet noodzakelijk. In de VS kreeg zo’n 44 procent van de bevolking al een eerste prik, 31 procent (100 miljoen Amerikanen) is volledig gevaccineerd. Daarmee staat het land op een kantelpunt. Volgens Eric Topol, professor aan het Scripps Research Institute in La Jolla in Californië, zou “nog eens 10 tot 15 procent meer gevaccineerden” kunnen volstaan om het virus stevig af te remmen. Dan gaatt het om 30 à 40 miljoen Amerikanen die zich nog zouden moeten laten vaccineren.

Volledig scherm De National Covid Memorial-muur langs de Thames eert de coronadoden. © Photo News

Topol neemt Californië als voorbeeld. Daar is de helft van de bevolking gevaccineerd. Het zevendaagse gemiddelde in de staat ging van 9,6 coronagevallen per 100.000 eind februari naar 5,5 vorige maand, naar 4,3 nu. De grootste staat qua inwonersaantal “zag er eigenlijk sinds dag 1 van de pandemie nooit zo goed uit”, aldus Topol.

In San Francisco kreeg zelfs 72 procent van de 16-plussers minstens een dosis toegediend. In de hele maand april overleden er slechts zes mensen aan Covid-19. De county telt 882.000 inwoners. “Deze cijfers dalen drastisch, met een factor vijf wat de sterftecijfers betreft”, zegt Grant Colfax, directeur van het San Francisco Department of Public Health daarover.

Het lijkt zaak om meer dan de helft van de bevolking te vaccineren, zo denkt ook Michael Pieciak, die de toestand in de staat Vermont in kaart brengt. De vaccinatiegraad is daar nu 56 procent, de derde hoogste van de VS. “Besmettingen met Covid zijn in april met 60 procent afgenomen”, zegt hij. Dat is zelfs merkbaar bij de jongeren, die veel minder gevaccineerd zijn op dit moment. Volgens Pieciak komt dat doordat de vaccinatiedekking in de rest van de bevolking wél al groot is. Topol deelt die mening: “Het maakt niet echt uit wie gevaccineerd is. We moeten gewoon nog eens 40 miljoen mensen daartoe bereid vinden”.

Maar niet iedereen is ervan overtuigd dat een lagere vaccinatiegraad al voldoende zal zijn om het coronavirus in te dijken. Paul Offit, specialist in infectieziekten in het Children’s Hospital in Philadelphia, denkt dat eerder zo’n 80% van de bevolking immuniteit zal moeten hebben. Hij vreest vooral de winter, het seizoen waarin het coronavirus zich op zijn best voelt. “Je moet nog eens 100 miljoen mensen vaccineren voordat de volgende winter toeslaat”, meent hij.