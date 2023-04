VS en Verenigd Koninkrijk verlaten VN-Veiligheidsraad wanneer omstreden Russische kinderrechtencommissaris het woord neemt

De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Albanië en Malta hebben een vergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties verlaten nadat de Russische kinderrechtencommissaris via videoverbinding het woord nam. Het Internationaal Strafhof in Den Haag beschuldigt Maria Lvova-Belova immers van oorlogsmisdaden en wil haar arresteren.

Wanneer de Russische kinderrechtencommissaris Maria Lvova-Belova het woord nam verlieten de diplomaten de VN-vergaderzaal.

De VS en Groot-Brittannië verhinderden ook dat de informele vergadering over Oekraïne, die werd bijeengeroepen door Rusland om de “evacuatie van kinderen uit conflictgebieden” te bespreken, werd uitgezonden door de Verenigde Naties. Daarmee wilden beide landen verhinderen dat Lvova-Belova “een internationaal podium zou krijgen voor de verspreiding van desinformatie en zou proberen haar gruwelijke acties in Oekraïne te verdedigen”, zei Amerikaans VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield achteraf.

Arrestatiebevel

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag vaardigde vorige maand een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Vladimir Poetin en Lvova-Belova. Ze worden ervan beschuldigd kinderen illegaal te deporteren uit Oekraïne naar Rusland, sinds de start van de Russische invasie op 24 februari 2022.

Volgens Moskou is het arrestatiebevel echter betekenisloos, aangezien Rusland het ICC niet erkent.

Quote Rusland beweert dat het deze kinderen beschermt. In de plaats daarvan is dit een berekend beleid dat erop gericht is de Oekraïense identiteit en soevereini­teit uit te wissen Asima Ghazi-Bouillon, Brits diplomaat

Rusland: “Humanitaire campagne”

Rusland ontkent niet dat het duizenden Oekraïense kinderen overbracht naar Rusland, maar beweert dat het gaat om een humanitaire campagne om weeskinderen en kinderen die werden achtergelaten in oorlogsgebied te beschermen.

Sinds het begin van de oorlog reisden al zo’n vijf miljoen Oekraïners, waaronder 700.000 kinderen, naar Rusland, beweert Lvova-Belova. Volgens de vrouw kwamen zo’n 2.000 kinderen uit weeshuizen. Zo’n 1.300 onder hen zouden sindsdien zijn teruggekeerd naar Oekraïne, terwijl 400 andere zich nu in Russische weeshuizen bevinden. 358 kinderen zouden momenteel worden opgevangen in Russische pleeggezinnen. Tijdens haar verklaring liet Lvova-Belova een video zien van Oekraïense kinderen in Rusland en beweerde: “Ik wil benadrukken dat wij, in tegenstelling tot Oekraïne, geen kinderen gebruiken voor propaganda.”

“Uitwissen Oekraïense identiteit”

“Rusland beweert dat het deze kinderen beschermt. In de plaats daarvan is dit een berekend beleid dat erop gericht is de Oekraïense identiteit en soevereiniteit uit te wissen,” zei de Britse diplomate Asima Ghazi-Bouillon - die terugkeerde naar de zaal nadat Lvova-Belova had gesproken - achteraf op de vergadering.

De Russische VN-ambassadeur Vassily Nebenzia beweerde vorige maand dat de informele bijeenkomst al lang voor de aankondiging van het ICC was gepland en niet bedoeld was om de aanklachten tegen Poetin en Lvova-Belova te weerleggen.

Volgens diplomaten komt het maar zelden voor dat een webcast van de VN wordt geblokkeerd. Vorige maand blokkeerde China echter de uitzending van een door de VS belegde informele bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad over mensenrechtenschendingen in Noord-Korea.

KIJK. Jongen vertelt hoe Oekraïense kinderen in Rusland werden mishandeld

