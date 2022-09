VS en taliban ruilen gevangenen: ontvoerde Amerikaan (60) na bijna drie jaar vrijgelaten in Afghanistan

UpdateDe taliban zeggen een gevangenenruil met de Verenigde Staten te hebben uitgevoerd. Zij hebben de Amerikaanse ingenieur Mark Frerichs (60) vrijgelaten in ruil voor Haji Bashir Noorzai, een Afghaanse stamleider die de taliban financieel heeft gesteund. De VS, die de talibanregering niet erkennen, bevestigen het nieuws. Frerichs werd bijna drie jaar vastgehouden in Afghanistan.

“Vandaag is Mark Frerichs overgedragen aan de VS en Haji Bashir aan ons op de luchthaven van Kaboel”, zei buitenlandminister Amir Khan Muttaqi van de taliban maandag. Aan de ruil gingen volgens de taliban lange onderhandelingen vooraf op de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Een Amerikaanse delegatie zou daarbij aanwezig zijn geweest.

Volgens CNN heeft Amerikaans president Joe Biden de familie van Mark Frerichs persoonlijk op de hoogte gebracht van de vrijlating. Biden zou met de zus van Frerichs hebben gebeld. Frerichs werd na de ruil meteen op een vliegtuig richting de VS gezet.

Volledig scherm Mark Frerichs (60) werd na de gevangenenruil in Kaboel meteen op een vliegtuig richting de VS gezet. © AP

Mark Frerichs: ingenieur in Afghanistan

Mark Frerichs, een veteraan van de Amerikaanse marine, werkte volgens de VS in Afghanistan als civiel ingenieur aan bouwprojecten toen hij in februari 2020 werd ontvoerd. Hij woonde en werkte op dat moment reeds 10 jaar in Afghanistan, aldus de BBC. De VS hebben lang aangedrongen op zijn vrijlating, ook nadat de taliban in augustus 2021 de macht in Afghanistan grepen en de Amerikaanse troepen het land verlieten.

Quote De taliban moeten Mark onmiddel­lijk vrijlaten voordat ze ook maar enige overweging van hun aspiraties voor legitimi­teit kunnen verwachten. President Joe Biden in januari 2022

De VS en andere landen erkennen de talibanregering niet. De Amerikaanse regering heeft gezegd dat de taliban hun legitimiteit moeten “verdienen”. Frerichs’ vrijlating werd door Washington omschreven als een belangrijke en niet-onderhandelbare prioriteit. “De taliban moeten Mark onmiddellijk vrijlaten voordat ze ook maar enige overweging van hun aspiraties voor legitimiteit kunnen verwachten”, zei Biden nog in januari.

Haji Bashir: tot levenslang veroordeelde drugsbaron

De taliban aasden dan weer al een lange tijd op de vrijlating van Haji Bashir Noorzai, die de radicaalislamitische groepering steunde toen die in de jaren negentig voor het eerst aan de macht kwam in Afghanistan.

Na de eeuwwisseling werd Noorzai door de Amerikaanse regering ingehuurd als undercoveragent. In 2005 werd de man in de VS opgepakt voor het smokkelen van 50 miljoen dollar aan heroïne. Hij werd veroordeeld tot levenslang. Volgens Afghaanse staatsmedia was Noorzai een van de laatste Afghanen die vastzaten in het militaire detentiekamp Guantánamo Bay.

Volledig scherm Na zijn vrijlating gaf Haji Bashir een tv-toespraak in een hotel in Kaboel. © AP

Noorzai werd maandag in Kaboel verwelkomd door de GDI-inlichtingentroepen van de taliban met bloemen. Later gaf hij een televisietoespraak in een hotel in de Afghaanse hoofdstad. Hij zei dat hij hoopte dat zijn vrijlating Kaboel en Washington dichter bij elkaar zou brengen.

Lees ook: