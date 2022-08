VS en NAVO willen grotere aanwezigheid in Noordpoolgebied vanwege Russische dreiging in regio

Winkelmede­wer­ker steelt baby weg uit winkelkar wanneer moeder zich even omdraait

Danielle Wolff is aan het winkelen met haar acht maanden oude baby in Zuid-Afrika. Wanneer ze haar rug even draait, duikt een winkelbediende plots naast haar op. Zonder aarzelen grijpt hij de baby en wandelt hij er mee weg. Danielle draait zich om en loopt achter hem aan. Wanneer de man door de moeder wordt geconfronteerd, lacht hij de situatie weg. Ondertussen is de man gearresteerd en is er een onderzoek gaande.

26 augustus