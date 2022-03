VS en Israël "vastberaden" om Iran te beletten kernwapen te ontwikkelen

De Verenigde Staten en Israël hebben meningsverschillen over het herstellen van de nucleaire deal over het kernprogramma van Iran, maar ze zijn het er wel over eens dat ze moeten beletten dat Iran over kernwapens zou beschikken. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken gezegd tijdens een persconferentie met zijn Israëlische ambtgenoot Yair Lapid in Jeruzalem.

“Als het over de belangrijkste zaken gaan dan zitten we op hetzelfde spoor: we zijn allebei vastberaden ervoor te zorgen dat Iran nooit over kernwapens kan beschikken”, zo zei Blinken.

Terugkeer

Volgens de Amerikaanse minister is een terugkeer naar de nucleaire deal uit 2015 over het kernprogramma van Iran “de beste manier om het programma terug in de doos te steken waarin die zat, tot het eruit ontsnapte toen de Verenigde Staten uit het akkoord stapten”. Dat gebeurde in 2018, toen de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump eenzijdig besliste om de VS terug te trekken uit het akkoord. Hij voerde toen ook de sancties tegen Iran opnieuw in.

Israël zit wat dat akkoord met Iran, zijn grootste vijand, betreft niet op dezelfde lijn. “We zijn het oneens over het nucleaire programma en zijn gevolgen, maar we staan open voor een open en eerlijke dialoog”, zo zei Lapid van zijn kant. “Israël en de VS zullen samenwerken om ervoor te zorgen dat Iran geen kernwapen krijgt. Maar Israël zal ook al het mogelijke doen om het Iraanse nucleaire programma te stoppen.”

Sancties blijven

De VS lieten intussen ook weten dat ze niet van plan zijn de sancties tegen de Iraanse Revolutionaire Garde, het militaire elitekorps van Iran, op te heffen na een eventueel nucleair akkoord. Iran zei zaterdag dat dat nog een van de discussiepunten is. De Iraanse Revolutionaire Garde wordt in de VS als een terreurorganisatie beschouwd.

Blinken en Lapid zullen tijdens het bezoek ook deelnemen aan een top met de buitenlandministers van de Verenigde Arabische Emiraten, Marokko, Egypte en Bahrein. De bedoeling is om de banden met de drie Arabische landen te normaliseren, nadat Israël in september 2020 een door de Verenigde Staten tot stand gebracht akkoord had ondertekend met de VAE en Bahrein om diplomatieke betrekkingen aan te knopen. Nadien volgden Marokko en Soedan. Voorheen hadden slechts twee Arabische staten, buurlanden Egypte en Jordanië, diplomatieke betrekkingen met Israël.