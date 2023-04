VS en Frankrijk evacueren diplomaten uit Soedan, ook burgers uit andere Europese landen worden er weggehaald

In een verklaring roemt president Biden de “buitengewone inzet” van het diplomatieke personeel. Ook bedankt hij Djibouti, Saoedi-Arabië en Ethiopië, die volgens Biden “cruciaal” waren bij deze evacuatie. De president kondigt verder aan dat de VS zich “voor zover mogelijk” in blijven zetten voor Amerikaanse burgers in Soedan, de ambassade is tot nader order gesloten.

Zaterdag was er verwarring over de eventuele evacuatie van Amerikaans ambassadepersoneel, schrijft ‘The New York Times’. Omdat er gevechten plaatsvonden rond het vliegveld van Khartoem leek een evacuatie afgelopen week onmogelijk. Dat de VS diplomatiek personeel toch weg hebben weten te halen, noemt de krant “een gewaagde zet”. Amerikaanse overheidsbronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat de evacuatie per vliegtuig plaatsvond. Er kon “zonder problemen” van en naar Khartoem gevlogen worden. Het toestel zou nog geen uur in Soedan op de grond hebben gestaan.