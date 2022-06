VS en EU ontgoocheld over vooruitgang gesprekken over Iraanse nucleaire deal in Doha

De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben hun ontgoocheling uitgedrukt na twee dagen onderhandelen over de internationale nucleaire deal met Iran in Qatar. Er wordt volgens hen te weinig vooruitgang geboekt.

De Amerikaanse gezant voor Iran Robert Malley en de Iraanse onderhandelaar Ali Bagheri hadden dinsdag in Doha indirecte onderhandelingen gestart via tussenkomst van de EU, met het oog op het deblokkeren van de onderhandelingen van Wenen over het Iraanse nucleaire programma. Die gesprekken, die begonnen in april 2021, zijn bedoeld om de VS te herintegreren in het Iraanse nucleaire akkoord dat in 2015 werd afgesloten, waardoor Iran zich ook weer aan alle voorwaarden van dat akkoord zou moeten houden.

Ter herinnering: ex-president Donald Trump trok de VS in 2018 unilateraal terug uit het akkoord dat ook werd afgesloten met China, Rusland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, waarna Teheran vond dat het niet meer gebonden was aan de voorwaarden binnen het akkoord en zijn nucleaire programma uitbreidde.

"De indirecte gesprekken gesprekken in Doha zijn afgerond en we zijn teleurgesteld dat Iran opnieuw weigerde om positief te reageren op het initiatief van de EU, waardoor er geen enkele vooruitgang is geboekt", aldus een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens hem is Iran niet klaar om een fundamentele beslissing te nemen over de vraag of het het akkoord nu wel of wil doen herrijzen.

Ook de EU is teleurgesteld. "Helaas niet de vooruitgang waarop het EU-team als coördinator had gehoopt. We blijven werken met nog meer hoogdringendheid om een belangrijk akkoord rond non-proliferatie en regionale stabiliteit weer op de rails te krijgen", aldus hoofdonderhandelaar Enrique Mora op Twitter.

Iran zegt dan weer ernstig te zijn over zijn engagementen om een akkoord te sluiten, maar geen rode lijnen te willen overschrijden.