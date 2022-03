VS en Costa Rica tekenen "historisch" akkoord over migratie

Costa Rica is een van de belangrijkste stopplaatsen op migratieroutes vanuit Midden-Amerika naar het noorden voor mensen die hopen in de Verenigde Staten te geraken. Washington probeert te voorkomen dat migranten zonder papieren de grens met Mexico bereiken.

Minister van Binnenlandse Veiligheid VS verwacht grootste immigratiegolf in 20 jaar

Het akkoord is het eerste in zijn soort in de regio en is gericht op het creëren van " ontwikkelingskansen en trajecten voor mensen om hun droom van een bete leven te verwezenlijken", aldus Mayorkas, die een ontmoeting had met de Costa Ricaanse president Carlos Alvarado.