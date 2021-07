VS en coalitietroepen verlaten Afghaanse luchtmachtbasis Bagram

Voormalige Amerikaan­se minister van Defensie Donald Rumsfeld overleden

1 juli Donald Rumsfeld, een Republikeinse havik die onder president George Bush jr minister van Defensie was, is in Taos in de staat New Mexico temidden van zijn familieleden op 88-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn familie woensdag bekendgemaakt. Een doodsoorzaak is niet vermeld.