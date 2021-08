VS en bondgenoten vlogen afgelopen 24 uur 3.000 mensen uit Kaboel

Revolver die Billy the Kid doodde, geveild voor 6 miljoen dollar

28 augustus Op een veiling in Los Angels is de revolver waarmee in 1881 de bekende outlaw Billy the Kid werd neergeschoten, voor 6,03 miljoen dollar (5,11 miljoen euro) van eigenaar gewisseld. Volgens veilinghuis Bonhams is de revolver nog in goede staat en gaat het om "een overblijfsel van een van de meest mythische verhalen van het Wilde Westen".