VS, Colombia en Nederland onderscheppen 9,7 ton cocaïne

Berlaar Vier arresta­ties na grote drugs­vangst in Berlaar: “Ook nepsigaret­ten aangetrof­fen”

De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 33-jarige Pool aangehouden en opgesloten in de gevangenis. De dertiger werd samen met nog drie Oekraïners opgepakt na een huisbezoek van een inspectiedienst in Berlaar. In de woning werden er naast drugs ook nepsigaretten aangetroffen.

4 december