VS: “China blokkeert aankoop vliegtuigen van Amerikaanse makelij”

Armoede neemt toe in Afghanis­tan: “Taliban zorgen voor veiligheid, maar zij geven ons geen eten”

In Afghanistan leven meer en meer mensen op straat die moeten bedelen om te kunnen overleven. Vaak ook jonge kinderen. De taliban zorgen niet voor opvang of voedsel en beletten mensen zelfs om te veel geld af te halen. Robin Ramaeckers en z'n cameraman Jo Verstichel konden in Kaboel vaststellen hoe Afghanen moeten knokken om niet in de armoede terecht te komen.