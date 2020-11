VS-buitenlandminister Pompeo brengt omstreden bezoek aan Joodse nederzettingen op Westelijke Jordaanoever en Golanhoogten

Mike Pompeo heeft vandaag als eerste Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken een officieel bezoek gebracht aan een Joodse nederzetting in bezet Palestijns grondgebied op de Westelijke Jordaanoever. Daarnaast is hij ook de eerste Amerikaanse minister die de Golanhoogten bezocht.

Het bezoek komt er een jaar nadat Pompeo een drastische bijsturing van het Amerikaanse beleid aankondigde. Sindsdien beschouwt Washington de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet langer als illegaal onder internationaal recht. Veel Palestijnen zien de Westelijke Jordaanoever, die sinds een oorlog in 1967 bezet wordt door Israël, als een deel van een toekomstige Palestijnse staat, samen met onder meer het oosten van Jeruzalem.

Op beelden van Israëlische tv-zenders is te zien dat Pompeo bij zijn aankomst in de industriezone van Sha’ar Binyamin begeleid wordt door een grote militaire escorte. Voor zijn bezoek aan de nederzetting had Pompeo al aangekondigd dat export uit de bezette gebieden als Israëlisch gelabeld zal worden. “Deze beslissing negeert schaamteloos het internationaal recht”, reageerde de woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoed Abbas.

Vredesactivisten van Peace Now verzetten zich tegen Pompeo’s bezoek, en noemen het een zielige poging om het vooruitzicht op vrede in de regio te ondermijnen door de nederzettingen te aanvaarden. Ook vanuit de Palestijnse gebieden kwam kritiek.

Golanhoogten

Mike Pompeo heeft donderdag, eveneens als Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken ooit, een bezoek gebracht aan de Golaanhoogten.

Het grootste deel van de Golanhoogten werd in 1967, tijdens de Zesdaagse Oorlog, door Israël veroverd ten koste van Syrië. In 1981 annexeerde Israël het gebied, maar die annexatie wordt internationaal niet erkend. Volgens het internationaal recht gaat het om Syrisch gebied dat door Israël wordt bezet. De Amerikaanse president Donald Trump had vorig jaar wel de Israëlische soevereiniteit over de regio erkend.

Met Pompeo heeft nu voor het eerst ook een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken een bezoek gebracht aan de Golanhoogten. “Beeld je in welk risico het zou inhouden voor het Westen en voor Israël als het gebied onder controle van (de Syrische president) Assad zou staan”, verklaarde Pompeo tijdens zijn bezoek.

Zoals bekend nam de regering van de Amerikaanse president Donald Trump de afgelopen jaren wel meer controversiële beslissingen in de Israëlisch-Palestijnse kwestie, zoals de verhuis van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem.

Het Syrische regime liet vandaag weten dat het niet te spreken is over de actie van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. “Het bezoek van Pompeo is een provocerende daad aan het eind van de ambtstermijn van de regering-Trump en een flagrante schending van de soevereiniteit van de Syrische Arabische Republiek”, zo staat in een verklaring die het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken via het nationale nieuwsagentschap Sana liet verspreiden.

