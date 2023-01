VS botsen bijna tegen schuldenplafond

De overheid van de Verenigde Staten komt akelig dicht in de buurt van de wettelijk vastgestelde grens van het aantal schulden dat ze mag aangaan. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen waarschuwde daar vrijdag in een brief aan Congresleden voor. Ze roept de politieke leiders op om het snel eens te worden over een verhoging of opschorting van de bovengrens.

"De uitstaande schuld van de VS zal naar verwachting op donderdag 19 januari de vastgestelde limiet bereiken", zo schrijft Yellen. Haar departement zal dan "bepaalde buitengewone maatregelen" moeten beginnen te nemen om wanbetalingen te vermijden. De eerste maatregelen zullen betrekking hebben op pensioenfondsen van ambtenaren.

Met dergelijke ingrepen kunnen de VS nog wel even verder. "Het is onwaarschijnlijk dat de cash en buitengewone maatregelen uitgeput zullen zijn voor begin juli", aldus Yellen. En economen denken dat de schatkist in augustus zonder cash komt te zitten als het plafond niet wordt verhoogd.

Politiek debat

De brief wordt beschouwd als het startschot voor wat een verhitte politieke discussie belooft te worden over het Amerikaanse schuldenplafond. Dat werd in december 2021 verhoogd met 2,5 biljoen dollar, tot 31,4 biljoen dollar. De overheid is daar op dit moment zo'n 78 miljard dollar van verwijderd.

Vooralsnog weigeren Republikeinen akkoord te gaan met een hoger schuldenplafond. Ze eisen dat de regering van de Democratische president Joe Biden in ruil voor zo'n toezegging de overheidsuitgaven verlaagt. Sinds de tussentijdse verkiezingen van het afgelopen najaar controleren de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden en de Democraten de Senaat.

“Gijzeling”

Biden heeft Republikeinen beschuldigd van een "gijzelactie" en roept hen op zonder dralen het schuldenplafond te verhogen. Democraten wijzen erop dat dit meermaals gebeurde onder Bidens voorganger, de Republikein Donald Trump.

Yellen waarschuwt in de brief nog dat indien de regering er niet zou in slagen haar verplichtingen na te komen, dat "onherstelbare schade zou toebrengen aan de Amerikaanse economie, de bestaansmiddelen van alle Amerikanen en de wereldwijde financiële stabiliteit".

Witte Huis: “Samenwerking, geen onderhandeling”

Ook het Witte Huis liet van zich horen na de brief van Yellen. "We zullen niet onderhandelen" met de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden over het schuldenplafond, zei de woordvoerster van het Witte Huis, Karine Jean-Pierre. Meestal werken Republikeinen en Democraten samen op dat vlak, "en dat is wat er nodig is". De kwestie van de schulden zou niet gepolitiseerd mogen worden, zei de woordvoerster nog.

Sinds 1960 werd de schuldenlimiet tientallen keren opgeschort of verhoogd, vaak zonder veel problemen. In december 2021 verliep het debat wel moeizaam en werd er pas in laatste instantie een akkoord bereikt.