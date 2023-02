VS blokkeren internationale digitaks volgens Frankrijk

De onderhandelingen binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over een digitaks, een belasting op internetreuzen zoals Google, Meta en Amazon, zijn vastgelopen, door tegenwerking van onder meer de Verenigde Staten. Dat heeft de Franse minister van Economie, Bruno Le Maire, maandag gezegd. Hij wil dat de Europese Unie in actie schiet.

Volgens Le Maire blokkeren meerdere landen de plannen. Naast de VS noemde hij nog Saoedi-Arabië en India. "We pleiten ervoor de situatie te deblokkeren", zei hij in de aanloop naar een bijeenkomst van de ministers van Financiën van de G20. "De kansen op succes zijn klein", erkende hij wel.

Lees ook VS straffen voorlopig geen landen om digitaks

Daarom wil de Fransman dat de Europese Unie in actie schiet. "Wij hebben altijd aangegeven dat als de landen van de G20 en de OESO niet in staat waren om een akkoord te bereiken over de invoering van de digitaks, dat we voor een invoering op Europees niveau zouden pleiten. Ik denk dat we dat punt hebben bereikt", aldus Le Maire.

700 miljoen euro

Het uitgangspunt van de digitaks is dat multinationals zoals Google, Meta en Amazon ook veel winst maken in landen waar ze niet belast worden. Aangezien de maatregel vooral Amerikaanse groepen viseert, reageerde de Amerikaanse regering eerder al kregelig op Europese initiatieven om zo'n taks in te voeren. Zo riep Frankrijk zelf al een digitaks in het leven, die Parijs volgens Le Maire bijna 700 miljoen euro per jaar oplevert.

De digitaks is het eerste luik van een internationaal plan om belastingen eerlijker te maken en de ontwijking ervan tegen te gaan, waarover de OESO-landen in 2021 een akkoord bereikten. Het andere luik is een algemene minimumbelasting van 15 procent op multinationals.

Wat die minimumbelasting betreft, is er wel "vooruitgang geboekt", benadrukte Le Maire. De maatregel kan "in de komende maanden" worden ingevoerd.