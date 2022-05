VS “blijven bezorgd” na bezoek van VN-Mensenrechtencommissaris aan Xinjiang, “waar genocide en misdaden tegen menselijkheid plaatsvinden”

De Verenigde Staten hebben zondag opnieuw hun bezorgdheid uitgedrukt over de mogelijke beperkingen die VN-Mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet opgelegd kreeg bij haar bezoek aan de Chinese provincie Xinjiang. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in een persbericht.

De VS blijven bezorgd over de inspanningen van China om Bachelets bezoek te beperken of manipuleren, klinkt het in de mededeling. Volgens Washington “hebben de beperkingen van het bezoek ervoor gezorgd dat er geen complete en onafhankelijke evaluatie van de mensenrechtensituatie gemaakt kon worden, inclusief in Xinjiang, waar genocide en misdaden tegen de menselijkheid plaatsvinden”.

Blinken zegt ook “ongerust te zijn over informatie dat de inwoners van Xinjiang een waarschuwing hebben gekregen dat ze niet mogen klagen of openlijk praten over de situatie in de regio”.

Draconische surveillance van Oeigoeren en ‘heropvoedingskampen’

Xingjiang, in het oosten van China, was lang het theater van aanslagen tegen burgers, die volgens de autoriteiten het werk waren van separatistische en islamitische Oeigoeren, de belangrijkste minderheidsgroep in de regio. In de regio gelden dan ook al enkele jaren draconische surveillancemaatregelen.

Westerse rapporten beschuldigen Peking ervan Oeigoeren en andere moslims onder te brengen in ‘heropvoedingskampen’ waar ze dwangarbeid moeten uitvoeren of zich gedwongen moeten laten steriliseren. De VS spreken van een genocide.

China verwerpt de “partijdige” rapporten en noemt de kampen “professionele opleidingscentra” waar mensen een beroep aangeleerd krijgen en waar extremisme wordt afgezworen.

Geen details over bezoek

Bachelet trok tijdens haar bezoek aan China naar Urumqi, de hoofdstad van Xinjiang, en bezocht in Kashgar een gevangenis. Ze noemde de toegang “redelijk open, redelijk transparant”, maar details over het bezoek werden niet openbaar gemaakt en buitenlandse pers was niet toegelaten.

Tijdens een persconferentie aan het einde van het bezoek herhaalde ze dat haar bezoek “geen onderzoek” was. Zowel de VS als mensenrechtenactivisten beschuldigen Bachelet ervan niet voldoende drukt op te leggen aan China.