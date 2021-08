VS bieden Hongkongers tijdelijk asiel aan

Bill Gates: “Meetings met Epstein waren grote fout”

16:32 In een gesprek met CNN-journalist Anderson Cooper heeft miljardair Bill Gates (65) laten weten “dat het een enorme fout was om tijd door te brengen met Jeffrey Epstein”. De voormalige Microsoft-topman onderhield een zakelijke band met de veroordeelde zedendelinquent, die in augustus 2019 om het leven kwam in een cel in New York. Hij pleegde zelfmoord.