VS bieden gevluchte Venezolanen tijdelijk bescherming

Venezuela maakt bankbiljet voor ‘miljonairs’

6 maart Wie droomt er niet van, miljonair worden? In Venezuela is dat binnenkort een stuk makkelijker: de Centrale Bank van het Zuid-Amerikaanse land gaat namelijk een reeks nieuwe biljetten uitgeven. Het 'grootste’ biljet is maar liefst een miljoen bolivar waard. Maar wat je daarmee kunt kopen, valt tegen.