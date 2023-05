VS bezorgd over opgevoerde militaire samenwerking Rusland en Iran

Meisje dat in hoofd werd geraakt bij schietpar­tij op Servische school is overleden

Een meisje dat op 3 mei in het hoofd werd geraakt tijdens een massale schietpartij op een basisschool in Belgrado, is vandaag in het ziekenhuis overleden en is daarmee het tiende dodelijke slachtoffer van een 13-jarige schutter. Dat meldt het Servische ministerie van Volksgezondheid.