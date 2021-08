VS bezorgd over kaping tanker in Golf van Oman, Iran ontkent betrokkenheid

Israëlisch schip op weg naar Emiraten aangeval­len in Indische Oceaan

3 juli Een Israëlisch vrachtschip dat op weg was van havenstad Djedda in Saoedi-Arabië naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is in de Indische Oceaan aangevallen, bevestigen Israëlische defensiefunctionarissen. Ze gaan na of Iraanse troepen daarvoor verantwoordelijk zijn, meldt de Israëlische tv-nieuwszender N12.