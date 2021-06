VS bevestigen “historische” vaccindonatie van 500 miljoen dosissen aan tientallen landen, Europa overweegt 100 miljoen Johnson & Johnson-vaccins weg te schenken

Delen per e-mail

De Amerikaanse donatie gaat om vaccins van Pfizer/BioNTech die worden geproduceerd in de VS. De bedrijven hebben bevestigd dat ze meedoen aan het initiatief van de regering van Joe Biden en zeggen daarmee geen winst te zullen maken. Er moeten 200 miljoen doses worden geleverd en 2021 en nog eens 300 miljoen in de eerste helft van 2022.

"Het gaat om de grootste aankoop en donatie van vaccins door een enkel land", schrijft het Witte Huis in een verklaring. De middelen gaan naar 92 landen en de Afrikaanse Unie. Er moeten de komende dagen "verdere stappen" worden aangekondigd, aldus de regering-Biden.

De VS hebben zelf al een groot deel van de bevolking ingeënt. Meer dan 60 procent van de volwassen Amerikanen heeft in ruim vier maanden tijd minstens één dosis van een coronavaccin gehad. Washington zegt nu ook de rest van de wereld te willen helpen de pandemie te "verslaan" en maakte eerder al bekend voor eind juni 80 miljoen vaccins te willen doneren.

“Duidelijk maken dat de Verenigde Staten terug zijn”

Biden gaat ook andere democratische landen aansporen een bijdrage te leveren. Hij arriveerde gisteren in Europa voor zijn eerste buitenlandreis als president. "We gaan duidelijk maken dat de Verenigde Staten terug zijn en dat de democratieën in de wereld samenwerken om de grootste uitdagingen aan te pakken", zei hij tegen Amerikaanse militairen in het Engelse Mildenhall.

De president gaat in Cornwall een meerdaagse top bijwonen van de rijke G7-landen. Hij kreeg voor zijn vertrek naar het Verenigd Koninkrijk de vraag of hij een vaccinatieplan voor de wereld had. "Dat heb ik zeker en dat ga ik aankondigen", reageerde de Democraat, die zijn donatieplan vandaag formeel zal presenteren.

De honderden miljoenen vaccins van Biden zijn niet genoeg om de pandemie een halt toe te roepen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft eerder geschat dat zeker 11 miljard vaccindoses nodig zijn om wereldwijd voldoende mensen in te enten. Hoewel veel westerse landen al een aanzienlijk deel van de bevolking hebben gevaccineerd, komt het prikken in arme landen vaak nauwelijks van de grond.

Ons land heeft vier miljoen vaccins aan het Covax-programma beloofd. “Daarvan zullen er begin juli 100.000 geschonken worden, tegen eind augustus moeten dat er 550.000 zijn, om tegen het jaareinde aan vier miljoen te komen. Covax kijkt bij elke levering in welke landen de nood het hoogst is en waar de vaccins op welk moment het best kunnen verwerkt worden”, zei staatssecretaris Meryame Kitir (Vooruit) gisteren aan onze krant.

Johnson & Johnson

De Europese Unie overweegt ondertussen om nog eens 100 miljoen Johnson & Johnson-vaccins aan te kopen om die weg te schenken. Dat zeggen verschillende bronnen aan persbureau Reuters. Europa kocht eerder 200 miljoen dosissen van het vaccin waarvoor maar één prik nodig is, en nam daarbij een optie om nog eens zoveel vaccins bij te kopen in twee schijven. Een eerste schijf werd niet opgenomen, en de tweede moet voor het einde van deze maand gelicht worden. Als dat gebeurd, worden de dosissen allicht weggeschonken.

Europa rekende in grote mate op de vaccins van Johnson & Johnson om vanaf mei grote delen van zijn bevolking snel volledig te kunnen vaccineren, maar de liefde is grotendeels bekoeld. Niet alleen zijn er de leeftijdsbeperkingen door de zeer zeldzame bijwerkingen, ook de achterblijvende leveringen bezorgen de lidstaten kopzorgen. Van de 200 miljoen bestelde dosissen moesten er voor het einde van deze maand 55 miljoen geleverd zijn, maar dat zijn er tot nu toe nog maar ongeveer 12 miljoen gebleken. Europa wacht nog altijd op een kwaliteitsrapport van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA om twee grote batches met miljoenen vaccins te kunnen vrijgeven.