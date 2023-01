VS bestempelen Russische Wagner-groep als criminele organisatie

UPDATE Wag­ner-baas haalt opnieuw hard uit naar Moskou: “Veel mensen binnen het Kremlin hopen stiekem dat Rusland zo snel mogelijk verliest”

Wagner-baas Jevgeni Prigozjin zegt dat medewerkers van de Russische president Vladimir Poetin “verraders” zijn. “Ze doen alsof ze op de koers van Poetin zitten, maar in werkelijkheid verstoren ze het verloop van de oorlog en wachten ze op een snel einde om de VS te dienen als Rusland wordt verslagen”, beweert hij. Prigozhin vraagt Rusland ook om het videoplatform YouTube - in zijn woorden: ‘de informatieplaag van onze tijd’ - te blokkeren.

18 januari