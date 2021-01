VS beschuldigt China van genocide voor geweld tegen Oeigoeren

‘Jong zijn’ is genoeg reden voor China om Oeigoeren op te sluiten

9 december Jong zijn of contact hebben met een broer of zus in het buitenland, het is genoeg reden voor de Chinese autoriteiten om leden van de islamitische Oeigoerse minderheid op te sluiten in gevangenenkampen. Dat onthult de Britse krant The Guardian.