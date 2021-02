VS beschuldigen leger Myanmar van staatsgreep en gaan minder steun bieden aan overheid

Berlijner doet zich voor als luchtver­keers­lei­der en stuurt vliegver­keer in de war

0:05 Een inwoner van de Duitse hoofdstad Berlijn is erin geslaagd zich vanuit zijn appartement voor te doen als luchtverkeersleider en het vliegverkeer in de war te brengen. De dertiger wiens naam niet is bekendgemaakt, is donderdagavond opgepakt in het stadsdeel Köpenick.