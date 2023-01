VS bereiken schuldenplafond: clash tussen Republikeinen en Democraten is op til

De overheid van de Verenigde Staten heeft het wettelijk vastgelegde schuldenplafond bereikt. Dat meldt het ministerie van Financiën donderdag. De bevoegde minister Janet Yellen schrijft in een brief aan het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat er “buitengewone maatregelen” worden getroffen om te vermijden dat het schuldenplafond overschreden wordt. Als Republikeinen en Democraten geen deal kunnen sluiten om het schuldenplafond te verhogen of af te schaffen, stort dat volgens experts de wereldeconomie in chaos.

De Amerikaanse overheid kampt al jaren met begrotingstekorten en moet dus geld lenen op de financiële markten. De hoeveelheid schuld is echter wettelijk vastgelegd. Op dit moment mag er maximum 31,881 biljoen dollar aan schuld uitstaan. Omgerekend is dat 29.553.368.190.000 euro. Zoals Yellen vorige week voorspelde, is dat plafond donderdag bereikt.

Als het plafond niet verhoogd wordt, kan de grootste economie van de wereld haar schulden niet afbetalen. Dat zou voor een schokgolf zorgen in de financiële sector, met problemen in de bredere economie tot gevolg. Het verhandelen van Amerikaanse schuld vormt namelijk de ruggengraat van wereldwijde beurzen. Als de VS die schulden niet kan terugbetalen, stuikt het vertrouwen in.

Ook zouden federale ambtenaren geen loon meer krijgen en kan het voor problemen zorgen met de federale ziekteverzekering.

In het verleden schatte de hoofdeconoom van kredietbeoordelaar Moody’s dat een lange crisis rond het schuldenplafond de VS in een recessie zou storten, zes miljoen jobs zou kosten en miljarden aan economische groei zou fnuiken.

Volledig scherm Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, neemt "buitengewone maatregelen" om te vermijden dat het schuldenplafond overschreden wordt. © REUTERS

Met de “buitengewone maatregelen” probeert financiënminister Yellen ervoor te zorgen dat de VS niet in de problemen geraken tot deze zomer. Dat doet ze onder andere door investeringen in pensioenfondsen van de overheid uit te stellen.

Yellen kan tijd rekken aan de hand van andere technische ingrepen, maar in haar brief aan de Amerikaanse politiek is ze stellig: “Ik dring er bij het Congres op aan snel te handelen om het geloof in en het respect voor de Verenigde Staten te beschermen.” Het is nu aan president Joe Biden als leider van de Democraten en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy als leider van de Republikeinen om een deal te sluiten.