VS arresteren eigen piloot in verband met aanval in Syrië

Verraden door een oude bondgenoot? Hoe de Amerikanen IS-leider op het spoor geraakt kunnen zijn

De Islamitische Staat is voor de tweede keer in haar bestaan onthoofd. En voor de tweede keer ook bleek de leider van de terreurgroep verborgen te zitten in de Syrische provincie Idlib. Het gebied waar hij verbleef — naar verluidt met vrouw en dochter — wordt gecontroleerd door een militie die ooit in hetzelfde kamp zat als IS. En hoewel ook zij nog steeds als een terreurgroep staat geboekstaafd, zijn er tekenen dat ze de Amerikanen heeft geholpen bij de spectaculaire raid.

3 februari