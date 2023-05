VS-ambassadeur geeft toe een “grens te hebben overschreden” door Zuid-Afrika te beschuldigen van wapens te leveren aan Rusland

Brigety zei donderdag ervan overtuigd te zijn dat een schip in de haven van Kaapstad is volgeladen met wapens en munitie voordat het terugging naar Rusland. Dat zou in december zijn gebeurd. De ambassadeur noemde het bewapenen van Rusland “buitengewoon ernstig” en stelde dat dit niet in lijn is met het Zuid-Afrikaanse standpunt over de Russische invasie in Oekraïne.