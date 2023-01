VS adviseert Oekraïne te wachten met nieuw offensief: “Quasi onmogelijk om alle Russische troepen tegen het einde van dit jaar te verdrijven”

Voorlopig geen overeen­stem­ming op ‘cruciale' top, Duitsland wil enkel bij consensus Leopard 2-tanks leveren

Zal Duitsland over de brug komen met moderne tanks? Voorlopig is daar nog geen akkoord rond gevonden op de ‘cruciale’ top van de Oekraïense bondgenoten in Ramstein, dat meldt de Duitse defensieminister Boris Pistorius. Volgens Pistorius is er onenigheid en moeten hij en zijn collega’s de voor- en nadelen van de levering van de krachtige aanvalswapens heel goed afwegen. Hij ontkent dat Duitsland de kwestie “blokkeert”. Het is niet duidelijk wanneer nu de knoop wordt doorgehakt.

