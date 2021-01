VRT-correspondent Michiel Vos getuigt over hoe vrouw en zoon vast zaten tijdens bestorming Capitool: “Het had veel erger kunnen zijn”

VRT-correspondent Michiel Vos getuigde deze middag in ‘Nieuwe Feiten’ op Radio 1 over de bestorming van het Capitool in Washington van vorige week woensdag. Hij was zelf buiten verslag aan het uitbrengen terwijl zijn echtgenote, zoon van 14 jaar en schoonmoeder Nancy Pelosi, Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, vast zaten in het gebouw.

“Er waren intenties om mensen, wellicht stafleden, te gijzelen. Het had veel erger kunnen zijn”, zegt Vos. “Mijn vrouw (documentairemaker Alexandra Pelosi, nvdr) en zoon werden op een gegeven moment weggevoerd naar een militaire basis terwijl de menigte nog door het Capitool liep. Volgens mijn zoon ging het allemaal zeer snel. ‘We renden door de gangen en het was zoals in de film’, zei hij.”

Volgens Vos waren de indringers van het Capitool opvallend goed geïnformeerd over de bureaus in het enorme gebouw. “Er was meer planning en coördinatie dan we aanvankelijk dachten.”

Vos stond tijdens de bestorming buiten tussen de menigte te filmen. “Ik had een paar uur lang geen contact met mijn vrouw, want het netwerk lag plat. Het was zeer vreemd.” “Net voor het signaal wegviel, stuurde ze als laatste tekst: it’s getting weird.”

Te weinig beveiliging

“Ik zag mensen de muren van het Capitool opklimmen met een enorm overwinningsgevoel en het idee dat Trump’s Amerika eindelijk het establishment had overwonnen. Dat is een enorm symbool.” “Binnen was er nog veel meer angst. Het was een pandemonium. De aanwezige mensen merkten ook dat ze veel te licht beveiligd waren.”