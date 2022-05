Vrouwenrechtenbewegingen VS roepen op tot grootschalige pro-abortusbetogingen op 14 mei

"Het is tijd om onze inspanningen te verdubbelen, er valt geen tijd te verliezen", verklaarde Kelley Robinson van Planned Parenthood, een organisatie die veel abortusklinieken in de VS runt. "Op 14 mei gaan we onze woede uiten.” Planned Parenthood zal vier grote demonstraties organiseren in Washington, New York, Chicago en Los Angeles. "We verwachten honderdduizenden mensen."