Vrouwen verloren door corona 800 miljard aan inkomsten: “De economische gevolgen van de pandemie hebben een zwaardere impact op vrouwen”

Vorig jaar verloren vrouwen 800 miljard dollar (660 miljard euro) aan inkomsten volgens Oxfam. Dat is meer dan het gezamenlijk bruto binnenlands product van 98 landen. Het is een gevolg van de coronapandemie.

Wereldwijd verloren vrouwen 64 miljoen jobs vorig jaar. Dat is een verlies van 5 procent, terwijl het bij mannen maar 3,9 procent bedraagt.

Vrouwen zijn meer aanwezig in sectoren die hard getroffen zijn door de coronacrisis, zoals verkoop, toerisme en de voedselindustrie. Ook gingen vrouwen vaak minder of niet werken tijdens de pandemie. Dat komt door zorgverplichtingen.

“Voor vrouwen in elk land op elk continent, naast het verlies van inkomen, is het onbetaalde zorgwerk explosief toegenomen. Omdat de zorgbehoefte tijdens de pandemie is toegenomen, hebben vrouwen - de schokdempers van onze samenlevingen - ingegrepen om de leemte op te vullen, een verwachting die zo vaak wordt opgelegd door seksistische sociale normen, ” zegt Gabriela Bucher, uitvoerend directeur van Oxfam International.

Gevolgen

De gevolgen van deze veranderingen zullen nog jaren gevoeld worden. Er wordt verwacht dat wereldwijd nog eens 47 miljoen vrouwen in extreme armoede zullen terechtkomen, en van minder dan 1,90 dollar (1,57 euro) per dag moeten leven. In de Verenigde Staten wordt 1 op de 6 gekleurde vrouwen geconfronteerd met voedselonzekerheid als gevolg van de pandemie.

Volgens het World Economic Forum is het dichten van de wereldwijde genderkloof toegenomen van 99,5 jaar tot 135,6 jaar als gevolg van negatieve resultaten voor vrouwen in 2020.

“De economische gevolgen van de pandemie hebben een zwaardere impact op vrouwen, die onevenredig vertegenwoordigd zijn in sectoren met lage lonen, weinig uitkeringen en minder werkzekerheid. In plaats van dat recht te herstellen, behandelden regeringen “vrouwenbanen” als overbodig - en dat heeft voor minstens 800 miljard dollar aan loonverlies gekost voor degenen met een formele baan,” zegt Bucher. “Deze conservatieve schatting omvat niet eens de lonen die verloren zijn gegaan door de miljoenen vrouwen die in de informele economie werken - binnenlandse arbeiders, marktkooplui en kledingarbeiders - die naar huis zijn gestuurd of waarvan de uren en lonen drastisch zijn verlaagd. Covid-19 heeft een opvallende slag toegebracht aan de recente winsten voor vrouwen in de beroepsbevolking.”

In Zuid-Azië, Sub-Sahara-Afrika en Latijns-Amerika werken de meeste vrouwen in de informele economie, zonder werkcontract.