Vrouwen van Russische soldaten rijden zelf naar Oekraïne om echtgenoten te redden: “Ze worden door eigen medesoldaten neergeschoten”

Zeker twaalf Belgische ereconsuls in opspraak gekomen

Minstens twaalf huidige of voormalige Belgische ereconsuls zijn publiekelijk beschuldigd van wandaden of zijn in een controverse verwikkeld. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek door het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ), waaraan ‘Knack’, ‘De Tijd’ en ‘Le Soir’ voor ons land hebben deelgenomen.

14 november