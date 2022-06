Vrouwen strippen in megakerk om recht op abortus te verdedigen: “Mijn lichaam, mijn keuze!”

In een megakerk in Houston, Texas, zijn enkele vrouwen uit de kleren gegaan om het recht op abortus te verdedigen. Abortus is in Texas namelijk verboden van zodra er een hartslag te horen is bij de foetus. Dat kan al vanaf zes weken zijn. In vergelijking: in België is een abortus toegestaan tot twaalf weken zwangerschap. In de Amerikaanse staat wordt ook geen uitzondering gemaakt voor wie het slachtoffer is van incest of verkrachting.