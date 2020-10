Vrouwen staken massaal tegen strengere abortuswet in Polen

Turkije veroor­deelt Erdogan-car­toon op cover Charlie Hebdo

7:33 Een karikatuur van de Turkse president Erdogan siert de voorpagina van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo deze week. Onder de titel "privé is hij heel grappig" is Erdogan zittend in een stoel te zien terwijl hij de rok van een gesluierde vrouw omhoog houdt met de woorden: "Oh, de profeet." Turkije noemt het een “walgelijke poging” om “cultureel racisme en haat” te verspreiden.