Vrouwen over hele wereld betuigen steun aan Finse premier Sanna Marin na gelekte feestvideo’s

Vliegerfes­ti­val in Verenigd Koninkrijk om Afghanen te steunen

In het Verenigd Koninkrijk zijn zaterdag in vele steden 'kites' of vliegers opgelaten, als steun aan de Afghanen die alweer een jaar onder het talibanregime moeten leven. Vliegeren is al meer dan een eeuw erg populair in Afghanistan, maar het spel werd door de taliban verboden, net als muziek of dansen.

5:10