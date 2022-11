Vrouwen mogen in Kaboel niet meer naar parken en kermissen gaan

Frankrijk activeert noodplan vanwege bronchioli­tis-epidemie

Frankrijk heeft een noodplan geactiveerd voor alle ziekenhuizen in het land vanwege een ernstige golf van ademhalingsziekten bij baby's en jonge kinderen. Er is in tien jaar niet meer zo'n hoog aantal ziekenhuisopnames geweest als gevolg van een bronchiolitis-epidemie, zo zei minister van Volksgezondheid François Braun woensdag in de Senaat in Parijs.

9 november