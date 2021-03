Vrouwen melden vaker bijwerkingen na coronavaccin: hoe kan dat?

Het CDC (Centers for Disease Control and Prevention) analyseerde onlangs de veiligheidsgegevens van wie ingeënt werd met een covidvaccin, vanaf 13 januari. In een maand tijd werden ruim 13 miljoen vaccins toegediend aan Amerikanen, van wie 61,2 procent vrouwen. Bijna 7.000 gevaccineerden, een kleine minderheid dus, meldden dat ze bijwerkingen ondervonden. Het gaat vooral om de gebruikelijke klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid of duizeligheid.

Uit de resultaten blijkt dat vooral vrouwen bijwerkingen ervaren. Bijna 80 procent van de meldingen komt van vrouwen, een heel stuk meer dan het aandeel vrouwelijke gevaccineerden. Ook de zeldzame keren dat er sprake was van een anafylactische of ernstig allergische reactie bleek dat het geval. Alle negentien personen die een dergelijke reactie op het Moderna-vaccin hadden ervaren, waren vrouw. Bij het Pfizer-vaccin ging het om 44 vrouwen op 47 mensen.

In The New York Times stelt microbioloog en immunoloog Sabra Klein (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) dat het verschil “volledig overeenkomt met eerdere rapporten van andere vaccins”. In 2013 berichtte het CDC dat vier keer zoveel vrouwen als mannen tussen 20 en 59 jaar allergische reacties meldden na het griepvaccin in 2009, ook al kregen meer mannen dan vrouwen die prikken. Een andere studie toont dat tussen 1990 en 2016 vrouwen 80 procent uitmaakten van alle anafylactische reacties op vaccins bij volwassenen.