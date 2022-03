Vrouwen komen er na 57 jaar achter dat ze bij hun geboorte zijn verwisseld dankzij DNA-test

Indiaas restaurant biedt inwoners van Kiev schuil­plaats en warme maaltijd aan te midden van bombarde­men­ten

Een Indiaas restaurant dat gelegen is in een kelder in Kiev, is te midden van de Russische invasie in Oekraïne veranderd in een schuilplaats voor de inwoners van de stad. De uitbater van restaurant Saathiya, Manish Dave, voorzag de afgelopen dagen al meer dan honderd inwoners van een schuilplaats en een warme maaltijd. De man heeft zich voorgenomen om te blijven helpen, “zolang ik kan”.

12:29