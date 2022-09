Vrouwen klagen seksueel overschrijdend gedrag aan in onderzoekskamp op Antarctica: “Moeten wekenlang met hun misbruikers werken omdat ze gewoon niet weg kunnen”

Genderka­mer lanceert online syllabus voor hoger onderwijs over grensover­schrij­dend gedrag

De Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst lanceert bij de start van het academiejaar Syllabuse, een online syllabus die grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs onder de aandacht brengt. “Het is belangrijk dat betrokkenen in een sfeer van vertrouwen hun ervaringen kunnen delen en in dialoog treden”, klinkt het in een persbericht.

27 september