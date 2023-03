Vrouw zoekt via chat contact met pedofiel die haar verkrachtte en lokt zo bekentenis uit: dader veroordeeld tot 22 jaar cel

De veertiger werd in 2021 veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor het maken en verspreiden van kinderporno. “Jouw slachtoffer kwam dit te weten en dacht dat ze deze keer wel geloofd zou worden”, sprak rechter Jonathan Bennett. “Ze logde in onder een schuilnaam, startte een gesprek met jou en zo kwam al snel jouw voorliefde voor minderjarige meisjes ter sprake. Uiteindelijk bekende je ook dat je haar als kind misbruikt had, maar je zag er geen kwaad in. Je beseft niet eens dat je haar jeugd verziekt hebt.”