Vrouw Zelensky eist speciaal tribunaal voor oorlogsmisdaden Rusland: “Gerechtigheid voor Oekraïne is gerechtigheid voor de wereld”

ANALYSE. Poetin dreigde niet meer. Hij klonk als de vermoeide leider van een oorlogsmoe land

Net geen twee uur duurde de toespraak van Vladimir Poetin. Tijd genoeg om uit te weiden over graanopbrengsten, kinderbijslag en afvalverwerking. Maar een oorlogsverklaring zat er niet in en ook geen enkel echt nieuw dreigement. Tel dat samen met de verveeldheid bij zijn publiek en je krijgt de indruk van een murw geslagen land. Of is dat slechts schijn en betekent het makke vertoon juist dat er nog veel meer leed en bloedvergieten komen — met dank aan China ook?