Vrouw wordt van het vliegtuig gezet “door haar te expliciete outfit”

Gasver­bruik in Nederland fors gedaald in eerste vijf maanden van dit jaar

Het gasverbruik in Nederland is fors gedaald. In de eerste vijf maanden van dit jaar is 25 tot 33 procent minder gas gebruikt dan in voorgaande jaren, blijkt uit cijfers van Gasunie Transport Services (GTS). De daling komt onder meer door de hoge prijzen en de warme winter, schrijven de Nederlandse minister Rob Jetten en staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

3 juni