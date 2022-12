Vrouw weet niet dat ze zwanger is en bevalt van zoontje op vlucht van Ecuador naar Amsterdam

Het Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid meldt op de website dat deze week een moeder en een kindje, dat is geboren in een vliegtuig, opgenomen zijn geweest. De vrouw, Tamara, was volgens het ziekenhuis met het vliegtuig onderweg van Ecuador naar Spanje, met als tussenstop luchthaven Schiphol.

"Enkele uren vóór de landing in Nederland kreeg zij last van haar buik en besloot zij naar het toilet te gaan. Tot haar grote verbazing had zij na twee persweeën ineens een baby in haar handen: zoon Maximiliano. Tamara had geen idee dat zij zwanger was en was behoorlijk overvallen door het gebeuren."