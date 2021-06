Vrouw wandelt 8.046 km (!) van Oekraïne naar Wales: “Zonder lockdowns was ik half jaar sneller geweest”

Een vrouw uit Wales heeft een wandeltocht van maar liefst 8.046 kilometer afgelegd. Ursula Martin vertrok drie jaar geleden vanuit de Oekraïense hoofdstad Kiev en kwam afgelopen weekend aan in Llanidloes, in het Welshe graafschap Powys. Met de wandeltocht wou Ursula de aandacht vestigen op eierstokkanker, een ziekte die tien jaar geleden bij de vrouw werd vastgesteld.

Toen Ursula tien jaar geleden de diagnose van eierstokkanker kreeg, had ze net de Donau, die loopt van Duitsland tot Roemenië, afgevaren. Haar originele plan was om vanuit Bulgarije terug naar het Verenigd Koninkrijk te wandelen, maar door haar ziekte was Ursula niet klaar om zo’n zware tocht te maken. “In de plaats daarvan maakte ik een wandeltocht van 5.632 kilometer doorheen Wales”, aldus de vrouw.

Na haar behandeling was het tijd voor het echte werk: Ursula wou haar plan om doorheen Europa te wandelen niet opbergen en vertrok drie jaar geleden vanuit Kiev. De tocht verliep echter niet zonder moeilijkheden, aangezien de coronapandemie plots de kop opstak. “Ineens moest iedereen naar huis gaan en binnen blijven, maar ik had geen thuis omdat ik in het buitenland was.” Ursula deed een beroep op vrienden en familie om telkens een slaapplaats te vinden.

“Ik wandelde zo ver ik kon en moest telkens stoppen wanneer ik in een land arriveerde dat in lockdown was. Het was echt een kat-en-muisspelletje”, aldus de vrouw. “Zonder de pandemie had ik de wandeltocht al in december kunnen afronden”, benadrukt ze.

Niet de laatste tocht

Hoewel Ursula later dan gepland terug in Wales aankwam, slaagde ze er ondanks alle uitdagingen toch in om de wandeltocht volledig te voltooien. Ursula werd dan ook erg warm ontvangen in haar thuisland Wales.

Voor de fervente wandelaarster is het niet de laatste keer dat ze op trektocht zal gaan. In januari plant Ursula al een nieuwe wandeltocht van John o’Groats in het noorden van Schotland naar Land’s End, het uiterst westelijke punt van Cornwall, Engeland. Daarmee wil de vrouw, die nu kankervrij is, de tiende verjaardag van haar kankerdiagnose in de verf zetten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.