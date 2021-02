Vrouw vindt pasgeboren baby tussen afval op straat

Een pasgeboren baby werd zomaar achtergelaten in een vuilnisbak in het Amerikaanse Boston (Massachussetts). Silvana Sanchez hoorde het kindje toevallig wenen toen ze vrijdagmiddag naar haar werk wandelde.

De baby lag in een vuilnisbak op Dorchester Avenue. Sanchez dacht dat het misschien puppy’s waren en verwittigde enkele ambulanciers die net in de buurt waren. “Ik keek er niet in, ik was te bang om erin te kijken”, vertelt ze aan CBS News. “Ik hoorde het gewoon, en liep toen naar de ambulanciers. Ze namen de zak, zetten hem op de grond en sneden hem open. Toen zeiden ze dat het een baby was.”

Wet

Het kindje werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, waarna de politie de moeder kon opsporen. Ook zij ligt in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk waarom zij haar kind dumpte, maar de politie benadrukt dat Massachusetts een wet heeft voor zulke omstandigheden. Sinds 2004 mogen ouders kinderen tot 7 dagen afstaan bij eender welk ziekenhuis, politiekantoor of bemande brandweerkazerne. En dat zonder risico op vervolging.

Renee Marcou van ngo Baby Safe Haven sluit zich aan bij die oproep. “Dit is een verhaal dat we niet vaak horen. We hebben zoiets niet meer meegemaakt in acht jaar. Het is echt belangrijk voor iedereen om te weten dat deze wet er is, en dat er mensen zijn die willen helpen.

Volledig scherm Renee Marcou. © screenshot

Ook in Nederland

De zaak doet denken aan een gelijkaardig geval in Amsterdam, waar vorige week zondag ook een baby van 17-jarige ouders werd gedumpt in een vuilniscontainer. De ouders, twee jongeren van 17, zijn woensdag opgepakt. Beiden worden verdacht van poging tot kindermoord. Volgens de advocaat had niemand in hun omgeving door dat het 17-jarige meisje zwanger was, en deden de ouders de bevalling ook zelf, zonder familie of medische hulp. Achteraf raakten ze in paniek.