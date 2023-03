Vrouw vindt gemummificeerde echtgenoot na acht maanden in slaapkamerkast

Een vrouw uit de Amerikaanse staat Illinois vond het dode lichaam van haar man in een kast, bijna acht maanden nadat hij verdween. Jennifer Maedge gaf haar man, Richard Maedge, als vermist op in april. Pas toen ze in de kerstperiode op zoek ging naar decoratie voor de kerstboom, ontdekte ze het gemummificeerde lichaam van haar echtgenoot.

De 53-jarige Richard Maedge verdween op 27 april vorig jaar nadat hij zijn vrouw Jennifer had gebeld om haar te vertellen dat hij eerder wegging van zijn werk. Toen ze thuis aankwam, vond ze zijn Dodge Durango geparkeerd voor hun huis in Troy met zijn sleutels en portefeuille erin, maar zelf was hij nergens te bekennen. Ze gaf hem onmiddellijk als vermist op, maar een huiszoeking door de politie leverde niets op, net als een tweede huiszoeking nadat ze had geklaagd over een slechte geur in het huis.

Op 11 december ging Jennifer wat kerstversieringen halen uit de kast, daar deed ze echter een gruwelijke ontdekking, ze vond er het lichaam van haar dode man. Richard’s lichaam was vergaan tot het punt van mummificatie. De kast, een verborgen opslagruimte in een kast in de slaapkamer, werd zelden gebruikt. “Ik besloot de kerstboom op te zetten, en zocht naar een doos met kerstversieringen, en toen ontdekte ik hem,” vertelde Jennifer in december aan de St. Louis Post-Dispatch.

Jennifer, haar buren en zelfs de politie meldden maandenlang een vieze geur uit het huis, maar dachten dat het rioolwater was. De politie beschreef het huis als een “hoarder huis”, de verzamelwoede maakte het moeilijk om een volledige zoektocht naar de vermiste man uit te voeren.

Zijn dood wordt beschouwd als een zelfmoord, dat oordeel werd vorige week bevestigd door de lijkschouwer van Madison County na een toxicologisch onderzoek en een lichamelijk onderzoek van de gemummificeerde resten.

De familie van de overleden man zegt dat het politieonderzoek halfslachtig en slordig was. “Er zijn fouten gemaakt, en ik wil antwoorden,” zei Richards zus, Marilyn Toliver, na zijn begrafenis. “Als dat betekent dat ik een klacht moet indienen en helemaal naar de gouverneur moet gaan, dan zal ik dat doen. Ik had vanaf het begin moeten schreeuwen, maar ik werd overgehaald door de politie die zei dat ze hun werk deden en naar hem zochten.”

Een mogelijke verklaring voor Maedge’s zelfmoord kan zijn dat hij en Marilyn verwikkeld waren in een strijd met een andere zus om de voogdij over hun dementerende vader, die in augustus overleed. Als reactie op de beschuldigingen van de familie, gaf het hoofd van de politie van Troy, Brent Shownes, vorige week een verklaring, waarin hij alle stappen opsomde die zijn eenheid had ondernomen om de vermiste man te vinden. Zo deden ze bijvoorbeeld drie huiszoekingen met gespecialiseerde agenten en kadaverhonden, huiszoekingen in de omgeving en meerdere interviews met familieleden.

