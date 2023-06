Vrouw vervolgt AstraZeneca voor mogelijke vaccinatieschade na coronavaccin

Rechter­hand van drugsbaron ‘Bolle Jos’ opgepakt in Turkije

Isaac B., de vermeende rechterhand van de Nederlandse drugsbaron ‘Bolle’ Jos Leijdekkers is zondag opgepakt in Turkije. Volgens bronnen is hij aangehouden in Istanboel. De Nederlander, in het criminele milieu bekend als ‘Bom’, moet in ons land zes jaar celstraf uitzitten.