Vrouw veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf na miskraam in El Salvador

In El Salvador is een vrouw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar. Ze werd na een miskraam beschuldigd van het afbreken van haar zwangerschap. Abortus is in alle omstandigheden illegaal in El Salvador.

Een rechtbank in El Salvador beschuldigt een vrouw van moord na een miskraam. De vrouw zocht medische hulp, maar werd in plaats daarvan gearresteerd onder El Salvadors strenge abortuswet. In El Salvador geldt een totaalverbod op abortus sinds 1998.

In tegenstelling tot veel andere Latijns-Amerikaanse landen staat El Salvador abortus zelfs niet toe in gevallen van verkrachting of incest, of wanneer de gezondheid van de moeder en het kind in gevaar zijn. In 1999 veranderde het Zuid-Amerikaanse land zijn grondwet om menselijk leven vanaf het moment van conceptie te erkennen.

Activisten zijn verontwaardigd over de uitspraak. “Deze veroordeling is een stap terug voor de vooruitgang van het land”, reageert Paula Avila-Guillan, mensenrechtenadvocaat en uitvoerend directeur van het Women’s Equality Center. “Vrouwen worden gedwongen om te bewijzen dat ze een miskraam hebben gehad. Wanneer ze dit niet kunnen bewijzen, riskeren ze een gevangenisstraf”, gaat Avila-Guillan verder. “Iedereen in de VS zou nu zijn ogen op El Salvador moeten richten om precies te begrijpen hoe erg dit is.”

Meer dan 180 vrouwen

Morena Herrera, de voorzitter van The Citizen’s Group for the Decriminalization of Abortion, beschrijft de straf als “een zware klap” en roept op om miskramen niet te beschouwen als een criminele daad. “We zullen blijven vechten, zodat veroordeelde vrouwen hun vrijheid terug kunnen krijgen en de kans krijgen om hun leven opnieuw op te bouwen.”

In de afgelopen twintig jaar zijn volgens activisten in El Salvador meer dan 180 vrouwen vervolgd onder de strenge abortuswet. De actiegroep La Agrupación Ciudadana por la despenalización del Aborto is er de afgelopen dertien jaar in geslaagd 61 van hen vrij te krijgen.

