Vrouw van meest gezochte Mexicaanse drugshandelaar opgepakt

Politie Peru neemt 2,2 ton cocaïne in beslag, bestemd voor België

Antidrugsagenten hebben in de haven van Callao in Peru een lading cocaïne in beslag genomen, die bestemd was voor ons land. Dat berichten lokale Peruaanse media donderdag. Het ging om 2,2 ton cocaïne, verspreid over 71 pakketten met specifieke logo's. De drugs zaten verstopt in een container met koffie. Ze hebben volgens de politie een straatwaarde van zo'n 75 miljoen euro.

12 augustus